في الإمارات... مخالفاتك المرورية تمحى بشرطين

وحسب ما نشره موقع الإمارات اليوم نقلا عن وزارة الداخلية، فإن الشرطين هما: مرور عام على ارتكاب المخالفات، وألا يكون عدد النقاط المحتسبة منها قد وصل إلى الحد التراكمي وهو 24 نقطة.

ولفتت الوزارة إلى أن وصول النقاط المحتسبة على المخالفات إلى الحد التراكمي يترتب عليه "حجز رخصة القيادة، ووقف العمل بها لمدة ثلاثة أشهر في السابقة المرورية الأولى، وحجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة ستة أشهر في السابقة الثانية، وحجز رخصة القيادة لمدة سنة، ولا تعاد إلى صاحبها إلا بعد اجتياز دورة تدريبية في أحد معاهد السياقة التي تعتمدها السلطة المختصة في السابقة الثالثة".

يشار إلى أن فكرة النقاط المرورية تقوم على وضع عدد من النقاط على كل مخالفة، ويتم احتسابها على السائق بمجرد ارتكابها، بحيث تتناسب مع طبيعة تلك المخالفة ومدى إضرارها بالآخرين.

وقد بدأ تطبيق فكرة النقاط المرورية في الإمارات العربية المتحدة عام 2008، تحت مسمى "نظام النقاط السوداء".

ووفقا لقانون السير والمرور الاتحادي، يستطيع السائق أن يمحو 8 نقاط من مخالفاته، قبل بلوغ الحد التراكمي، شريطة اجتيازه دورة تدريبية محددة.

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