الصين تجني أكثر من 60 مليار دولار كعائدات للسياحة في أسبوع

قالت وسائل إعلام صينية رسمية، إن بكين حققت أكثر من 60 مليار دولار كعائدات للسياحة في أسبوع الاحتفالات باليوم الوطني.

وحسب نيو سي إن، فقد شهدت الصين ما مجموعه 515 مليون رحلة سياحية محلية خلال عطلة العيد الوطني التي استمرت سبعة أيام، وفقا لوزارة الثقافة والسياحة.

وأوضحت الوزارة أن الرقم يمثل 70.1% من الرحلات التي تمت خلال الفترة نفسها قبل انتشار وباء كورونا.

وقالت إن عائدات السياحة بلغت 389.06 مليار يوان (حوالي 60.38 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 59.9% من الإيرادات المكتسبة في الفترة نفسها، قبل تفشي الوباء.

وانخفضت عائدات السياحة في الأسبوع الذهبي في الصين بنسبة 5% على أساس سنوي مع استمرار الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتحتفل الصين بعيدها الوطني خلال أسبوع يبدأ من 1 إلى 7 من أكتوبر/ تشرين الأول، وهي واحدة من أكثر فترات السفر ازدحامًا في البلاد.

وقد احتوت الصين إلى حد كبير انتشار فيروس كورونا منذ ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر عام 2019.

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