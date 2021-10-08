الصين تستعد لإطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو- 13"

ووفقا لموقع نيوز سي إن، فقد ذكرت وكالة الفضاء الصينية المأهولة أمس الخميس أنه تم نقل صاروخ حامل من طراز "لونج مارش - 2 إف" إلى منطقة الإطلاق، وسيتم إطلاق سفينة الفضاء قريبا في الوقت المناسب.

وأكدت الوكالة أن المرافق والمعدات في موقع الإطلاق في حالة جيدة، وسيتم إجراء العديد من الفحوصات الوظيفية لمرحلة ما قبل الإطلاق والاختبارات المشتركة كما هو مخطط.

وفيما لا يحظى رواد الفضاء الصينيون نسبيا بمكانة دولية بارزة، فإن بكين تستهدف أن تصبح قوة رئيسية في الفضاء بحلول 2030، وقد أصبحت في مايو/أيار ثاني دولة تضع مركبة فضائية على سطح المريخ بعد عامين من هبوط أول مركبة فضائية صينية على الجانب البعيد من القمر.

ويحظر قانون أمريكي على إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) القيام بأي اتصال مع الصين، مما أدى إلى عدم زيارة رواد فضاء صينيين محطة الفضاء الدولية التي أنشئت قبل أكثر من 20 سنة، والتي زارها أكثر من 240 رجلا وامرأة من جنسيات مختلفة.

وقد أطلقت الصين في الـ17 من يونيو/ حزيران، مركبة فضاء "شنتشو 12"، والتي حملت ثلاثة رواد فضاء إلى جزء من محطة فضاء لا تزال تحت الإنشاء، حيث انطلق صاروخ من طراز "لونج مارش 2إف" حاملا المركبة "شنتشو-12"، التي تعني "السفينة الإلهية"، في الساعة 9:22 صباحا بتوقيت بكين (01:22 بتوقيت غرينتش) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية بإقليم قانسو في شمال غرب الصين، متجها إلى وحدة تيانخه في محطة الفضاء الصينية.

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