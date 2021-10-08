منظمة الصحة العالمية تطور تعريفا لـ "متلازمة ما بعد كورونا"

نشرت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع تعريفها لما يعرف باسم "لونج كوفيد"، وهي المشكلات الصحية المستمرة التي يعاني منها بعض الناجين من عدوى كورونا.

وحسب موقع منظمة الصحة العالمية فقد طورت المنظمة الدولية تعريفًا للحالة السريرية لحالة ما بعد كورونا، من خلال منهجية دلفي التي تتضمن 12 مجالًا، متاحًا للاستخدام في جميع الإعدادات.

وتوضح المنظمة أنه تم تطوير هذا الإصدار الأول من قبل المرضى والباحثين وغيرهم، الذين يمثلون جميع مناطق منظمة الصحة العالمية، مع إدراك أن التعريف قد يتغير مع ظهور أدلة جديدة واستمرار تطور فهمنا لعواقب الإصابة بالفيروس.

ولفتت إلى حدوث حالة ما بعد كورونا، في الأفراد الذين لديهم تاريخ من الإصابة المحتملة أو المؤكدة بـ "سارس أو كوفيد 2"، وعادةً ما تكون 3 أشهر من ظهور كورونا، مع ظهور الأعراض، وتستمر لمدة شهرين على الأقل ولا يمكن تفسيرها من خلال تشخيص بديل.

وأكدت أنها تشمل الأعراض الشائعة، مثل التعب وضيق التنفس والخلل الإدراكي، مشيرة إلى وجود أعراض أخرى لها تأثير بشكل عام على الأداء اليومي.

وأوضحت المنظمة أن الأعراض قد تكون بداية جديدة بعد الشفاء الأولي من نوبة الإصابة بفيروس كورونا، الحادة أو قد تستمر من المرض الأولي، أو قد تتقلب الأعراض أيضًا أو تنتكس بمرور الوقت.

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