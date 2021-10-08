باحث سياسي عراقي: تحالفات جديدة يتم التنسيق لتشكيلها عقب الانتخابات العراقية

توقع الأكاديمي والباحث السياسي العراقي، طالب محمد كريم، أن تشهد الساحة السياسية العراقية تشكيل تحالفات جديدة عقب الانتخابات القادمة.

وفي تصريحات لراديو سبوتنيك رأى كريم "عدم حدوث تغييرات كبيرة في الكتل السياسية العراقية"، بما يعني بقاء "القوى السياسية التي حصلت على مقاعد كثيرة ولكنها ستفقد بعض المقاعد لصالح شخصيات مستقلة وأحزاب وحركات جديدة لكنها لا تشكل عشرين مقعد".

ولفت إلى أن تحالفات جديدة يتم التنسيق لتشكيلها بعد حصول كتلة معينة على المقاعد الأكثر وبالتالي ستحتاج إلى تحالفات في سبيل تجاوز النصاب واختيار رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية".

وقال إن "قانون الانتخابات العراقي حدد الكثير من الأمور ولكنه منع تصويت جهاز المخابرات والأمن الوطني والحشد الشعبي بسبب الأزمة الإدارية بين هيئة الحشد ووزارة المالية".

وأشار إلى أن القانون منع أصحاب المناصب الأمنية المهمة من التصويت في الانتخابات أما بقية المنتسبين فاعتبر أنه يحق لهم التصويت.

لكنه لفت أيضا إلى أن ما يميز هذه الانتخابات هو "عدم إجراء الانتخابات للعراقيين في الخارج" وهو أمر يحتاج إلى توضيح خاصة أنه لم يمنعهم لكن "لم تتم تهيئة الأمور اللوجيستية والمالية في سبيل إقامة صناديق اقتراع وآليات تنفيذية لها".

وفتحت مراكز الاقتراع الخاص للانتخابات في مختلف المدن العراقية، الجمعة، أبوابها أمام الناخبين المؤهلين للتصويت، حيث تشارك القوات الأمنية بمختلف فروعها باستثناء الحشد الشعبي في التصويت الخاص، وذلك قبل 48 ساعة من بدء التصويت العام، الأحد القادم.

كما يشارك نزلاء السجون والنازحون في عملية التصويت لاختيار برلمان جديد بعد حل البرلمان السابق نفسه في السابع من أكتوبر الجاري.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي إن "انتخابات التصويت الخاص تشمل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وعددهم يبلغ أكثر من مليون و75 ألفا وفتح لهم 595 مركزا اقتراعا، ويشارك في التصويت الخاص، النازحون البالغ عددهم أكثر من 120 ألفا، وذلك في 86 مركزا اقتراعا.

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