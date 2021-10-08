الفلسطينيون في مخيم عين الحلوة يطالبون "الأونروا" بتأمين احتياجاتهم التعليمية

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية فقد نظم اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني - (أشد) في عين الحلوة اعتصاما أمام مكتب الأونروا الرئيسي في صيدا بـ لبنان.

وطالب المعتصمون بضرورة "تأمين النواقص في المدارس ومستلزمات التعليم كافة، من أجل انطلاقة سليمة للعملية التربوية".

وفي مذكرة وجهها الاتحاد إلى مدير عام وكالة الأونروا، طالبه فيها بالعمل مع دائرة التربية والتعليم من أجل "سد الشواغر التعليمية مع بداية انطلاق العام الدراسي، وتأمين الكتب المدرسية".

كما طالبت المذكرة كذلك بالإسراع في تأمين وسائل النقل للطلاب، معللة مطلبها بـ "عدم قدرة الأهل على دفع تكاليفها بسبب ارتفاع نسبة البطالة والغلاء".

يشار إلى أن مخيم عين الحلوة يعد من أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان وأهمها، حيث يصل عدد سكانه حسب احصاءات الأونروا إلى 35 ألف نسمه، بينما تتحدث تقديرات أخرى أن العدد يصل إلى 70 ألف نسمة.

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