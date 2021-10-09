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    مدينة الرباط، المغرب، يونيو 2020

    تقرير حكومي: القروض العقارية في المغرب ترتفع إلى أكثر من 36% خلال 10 سنوات

    © AFP 2021 / FADEL SENNA
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    قال تقرير حكومي مغربي إن القروض العقارية في المملكة ارتفعت 36.8% في الفترة من 2011 إلى 2021.

    ووفقا للتقرير الصادر عن وزارة التعمير والإسكان المغربية، والذي نشره موقع هسبريس، فقد بلغت القروض العقارية قرابة 284 مليار درهم العام الماضي2020، وهو ما يمثل 25,05% من القروض المصرفية، بزيادة قدرها 8 مليار درهم عن العام 2019.

    وزيرة التعمير والإسكان بالمغرب نزهة بوشارب
    © Photo / Mohamed Hemaeda
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    وأوضح التقرير كذلك أن قطاع البناء يسهم بما يقارب الـ 6,1% في الناتج المحلي المغربي، حيث يعتبر من أكبر القطاعات المشغلة في المغرب.

    ورصد التقرير أن القطاع أسهم بتوفير قرابة 1,13 مليون فرصة عمل العام الماضي، عازيا ذلك إلى نمو قطاع السكن الاجتماعي الذي تجاوز عدد العاملين فيه عتبة المليون عامل.

    ولفت التقرير إلى انخفاض أسعار الفائدة على القروض العقارية، خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث وصلت إلى 4,91% مقابل 5,34% عام 2019.

    يأتي ذلك فيما أشار التقرير إلى تسجيل مؤشرات القطاع أداء جيدا، في النصف الأول من هذا العام، حيث بلغ الإنتاج السكني 69862 مقابل 50944 في الفترة نفسها من السنة الماضية.

    يشار إلى أن نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السابقة، كانت قد أكدت في حوار لها مع سبوتنيك أن العدد الإجمالي للأسر التي سجلت ضمن برنامج "مدن بدون صفيح" وصل إلى نحو ما يزيد عن 453.900 أسرة، لافتة إلى أن القضاء على أحياء الصفيح شكل دوما إحدى أهم أولويات عمل الحكومات المتعاقبة في مجال التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة في الوسط الحضري.

    وأشارت إلى أن البرنامج اعتمد في إنجازه على مقاربة جديدة تستمد مشروعيتها من التوجهات الملكية السامية ومن إعلان الألفية للأمم المتحدة، وكذا من البرنامج الحكومي.

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