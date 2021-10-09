مفوضية الانتخابات العراقية تعلن تطابق نتائج الفرز اليدوي مع الإلكتروني 100%

أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية أن نتائج الفرز اليدوي تطابقت بنسبة 100% مع نتائج الفرز الإلكتروني في التصويت الخاص الذي جرى أمس.

وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية واع، أوضحت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات العراقية، أنه تم اختيار بعض محطات الاقتراع من أجل عدها وفرزها يدويا، وذلك "عقب انتهاء عملية الاقتراع للتصويت الخاص يوم أمس وظهور نتائج التقرير الإلكتروني التي وزعت على الوكلاء والتي نشرت بالمراكز".

وأكدت أن "نتائج العد والفرز الإلكتروني في المحطات التي تم اختيارها جاءت متطابقة مع التقارير التي خرجت من أجهزة تسريع النتائج بنسبة 100%".

وكانت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء العراق قد فتحت أبوابها أمام الناخبين من عناصر الأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، ليقوموا بعملية التصويت التي أطلق عليها التصويت الخاص.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني بيانا أمس، أكدت فيه أن منتسبي جميع الأجهزة الأمنية أقبلت منذ ساعات الصباح الأولى أمس على مراكز الاقتراع للمشاركة في التصويت الخاص.

وكانت بيانات إعلامية متعددة أكدت أن عملية التصويت الخاص تشمل مليوناً و75 ألفاً و727 ناخبا من منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية.

ويتم الاقتراع بـ595 مركزاً يضم 2548 محطة منتشرة في جميع المحافظات، بينما يبلغ عدد النازحين الذين يحق لهم التصويت 120126 نازحاً في 86 مركزاً انتخابياً، أما أعداد السجناء الذين يحق لهم الاشتراك في الاقتراع الخاص فبلغ أكثر من 600 سجين.

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