مصانع كبرى في بريطانيا تهدد الحكومة بوقف الإنتاج إذا لم تنخفض أسعار الغاز

حذرت كبريات الشركات المصنعة في بريطانيا الحكومة من أنها ستضطر لوقف إنتاجها، إذا لم تتدخل الأخيرة في عملية ارتفاع أسعار الغاز بالجملة.

ووفقا لما أكده رؤساء تلك الشركات في تصريحات لهم، نقلتها "رويترز"، إذا لم تتخذ الحكومة أي إجراء تجاه أسعار الغاز فإن "ما سنراه بشكل أساسي لقطاع الصلب هو المزيد والمزيد من التوقفات المؤقتة للإنتاج في أوقات معينة من اليوم وستصبح هذه التوقفات أطول".

تصريحات رؤساء تلك الشركات جاءت عقب اجتماعهم، أمس الجمعة، مع وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج، والذي ضم جاريث ستيس، المدير العام لشركة "يو كيه ستيل"، وأندرو لارج، المدير العام لاتحاد الصناعات الورقية، وديفيد دالتون من الاتحاد البريطاني لمصنعي الزجاج.

لكن رؤساء كبريات الشركات المصنعة في تلك القطاعات أكدوا أن محادثاتهم مع الوزير البريطاني لم تحقق شيئا.

وكانت أسعار الجملة للغاز قد ارتفعت بنسبة 400٪ هذا العام في أوروبا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض المخزونات والطلب القوي من آسيا، مما وضع ضغوطًا خاصة على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وقال أندرو لارج إنه لا يستطيع استبعاد المصانع التي تضطر إلى تعليق الإنتاج بسبب زيادة تكاليف الطاقة، في حين أكد ديفيد دالتون أن بعض الشركات أمامها أيام لتوقف الإنتاج.

وعقب الاجتماع، قال كوارتنج إنه مصمم على تأمين مستقبل تنافسي للصناعات البريطانية كثيفة الاستخدام للطاقة، مؤكدا أنه "وعد بمواصلة العمل عن كثب مع الشركات خلال الأيام المقبلة لفهم المزيد والمساعدة في التخفيف من آثار أي زيادات في التكاليف تواجهها الشركات".

ويعاني الاقتصاد البريطاني بالفعل من أزمة سلسلة التوريد، حيث أدى نقص العمال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي تفاقم بسبب السلالات العالمية لوباء كورونا، إلى إعاقة سلاسل التوريد البريطانية لكل شيء من الوقود ولحم الخنزير إلى الدواجن والمياه المعبأة، مما يعرض أي تعافي من الوباء للخطر.

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