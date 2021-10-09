حمم بركانية تبتلع 4 منازل في إسبانيا... فيديو

قالت تقارير إعلامية، نقلا عن شهود عيان، إن الحمم البركانية في جزيرة لابالما الإسبانية ابتلعت 4 منازل كانت بالقرب منها.

ووفقا لما نقلته "رويترز"، فإن أنهارا من الحمم البركانية قد اجتاحت المباني القريبة من البركان في جزيرة لا بالما الإسبانية في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، وتكثف ثوران البركان شديد الحرارة بفعل ومضات البرق.

وفيما أكد شهود إن الحمم دمرت أربعة مبان على الأقل في قرية كاليجون دي لا جاتا، قال المعهد الجيولوجي الوطني الإسباني إن سلسلة من 37 حركة زلزالية يوم السبت كان أكبرها 4.1.

وقد بدأ بركان كومبر فيجا بالثوران في 19 سبتمبر/أيلول، ودمر أكثر من 800 مبنى وأجبر نحو 6000 شخص على إجلاء منازلهم في جزيرة لا بالما، التي يبلغ عدد سكانها نحو 83000، وهي واحدة من جزر الكناري في المحيط الأطلسي.

ووجدت دراسة نشرت في عام 2016 من قبل مجلة "جيوفيزيكال ريسيرش ليترز" أن البرق يمكن أن ينتج أثناء الانفجارات البركانية لأن اصطدام جزيئات الرماد يخلق شحنة كهربائية.

واجتاحت الحمم البركانية من البركان أكثر من 150 هكتارًا (370 فدانًا) من الأراضي الزراعية، يستخدم معظمها لزراعة الموز الذي يعد أحد المحاصيل الرئيسية في الجزيرة.

وقال متحدث باسم شركة "إينا"، التي تتحكم في الملاحة في المجال الجوي الإسباني، إن الخطوط الجوية المتجهة إلى جزر الكناري نُصحت بتحميل وقود إضافي في حالة اضطرار الطائرات لتغيير مسارها أو تأخير الهبوط بسبب الرماد.

وقالت شركة النقل الجوي الإسبانية "أينا" إن مطار لا بالما مغلق منذ يوم الخميس بسبب الرماد، لكن المطارات الأخرى في الأرخبيل ظلت مفتوحة.

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