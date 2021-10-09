وزير الخارجية الإيراني: على الراغبين في استئناف إيران للمفاوضات العودة إلى التزاماتهم

وحسب تصريحات نقلتها وكالة تسنيم الإيرانية، قال عبد اللهيان: "النقطة الأساسية التي تعنينا في هذا الإطار أن كل الأطراف المعنية يجب تأتي بنية حقيقية لهذا الشأن".

تصريح عبد اللهيان جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت، في معرض رده على سؤال حول شرط إيران من أجل العودة إلى مفاوضات الاتفاق النووي.

وقال عبد اللهيان: "النية الحقيقية في هذا المجال تعني أن تعود كل الأطراف المعنية إلى الالتزام بالتعهدات التي أخذتها سابقاً".

وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان قد وصل إلى بيروت، صباح الخميس الماضي، في زيارة رسمية، هي الأولى له منذ توليه منصبه، التقى خلالها بالرئيس اللبناني ومسؤولين لبنانيين آخرين.

وقد استقبل حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له، حيث قدّم له الشكر على موقف إيران تجاه لبنان منذ عقود وحتى اليوم، حسب بيان صادر عن الحزب، مؤكدا أن "الآمال كبيرة جدا لخروج لبنان من هذه المحنة التي أصابته وبتعاون الجميع".

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