مسؤول حكومي في لبنان: انقطاع التيار الكهربائي سيستمر لعدة أيام

قال مسؤول حكومي في لبنان، اليوم السبت، إن بلاده ليس لديها كهرباء مولدة مركزيا، بعد أن أدى نقص الوقود إلى إغلاق أكبر محطتين لتوليدها.

وحسب تصريحات لـ"رويترز" قال المسؤول إن "شبكة الكهرباء اللبنانية توقفت تماما عن العمل ظهر اليوم ومن غير المرجح أن تعمل حتى يوم الإثنين المقبل أو لعدة أيام".

وأكدت شركة الكهرباء الحكومية في بيان توقف محطة توليد الكهرباء الحرارية في الزهراني.

وأضاف البيان أن إغلاق المحطتين "أثر بشكل مباشر على استقرار شبكة الكهرباء وأدى لانقطاعها الكامل مع عدم وجود إمكانية لاستئناف العمل في غضون ذلك".

وقال المسؤول إن شركة الكهرباء الحكومية ستحاول استخدام احتياطي زيت الوقود للجيش، لتشغيل محطات الكهرباء بشكل مؤقت، لكن ذلك لن يحدث في وقت قريب.

ويعتمد الكثير من اللبنانيين عادة على المولدات الخاصة التي تعمل بالديزل، على الرغم من نقص المعروض.

وأصيب لبنان بالشلل جراء أزمة اقتصادية تفاقمت مع نضوب إمدادات الوقود المستورد، وقد تراجعت العملة اللبنانية بنسبة 90% منذ عام 2019.

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