القوات الإسرائيلية تقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى

اقتحمت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، منزل الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، عن مصادر أن القوات الإسرائيلية اقتحمت منزل الشيخ عكرمة صبري في تمام الساعة الـ6 صباح الأحد.

الاحتلال يستدعي خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري



القدس 10-10-2021 وفا- استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، خطيب المسجد الاقصى الشيخ عكرمة صبري.



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وقالت المصادر إن القوات سلمت خطيب المسجد الأقصى خطاب استدعاء للمثول أمام المحققين في معتقل المسكوبية.

وأكدوا أن الخطاب تضمن تحديد مكان التحقيق، وهو غرفة رقم 4 في المعتقل، لافتين إلى أنها غرفة تابعة للمخابرات الإسرائيلية.

يشار إلى أن الشيخ عكرمة صبري قد تعرض للاعتقال والاستدعاء للتحقيق عدة مرات قبل ذلك.

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