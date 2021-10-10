المسؤولة الأوروبية لمراقبة الانتخابات في العراق: لا ملاحظات حتى الآن وعلينا الانتظار

نفت فيولا فون كرامون رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، في العراق، أن تكون قد سجلت أي ملاحظات حتى الآن في سير العملية الانتخابية.

وحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية واع، قالت فيولا: "لا توجد لدينا ملاحظة حتى هذه اللحظة حول الاستعدادات لهذه الانتخابات"، لافتة إلى أن "المفوضية العليا للانتخابات قامت بإعداد عمل ممتاز".

واستدركت فيولا، مؤكدة أن "كل ما علينا فعله الآن، هو انتظار ورؤية ماذا ستكون ردة فعل الناخبين العراقيين في هذه الانتخابات".

وبخصوص النتائج قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في العراق: "لا يمكن التعليق حول نتائج الانتخابات، ولا يوجد أي تصور عنها، ولكن كل ما يمكنني قوله هو أن يمضي يوم الانتخابات بسلام وهدوء، ويشهد اقبالا واسعا من قبل المواطنين العراقيين".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أكدت أن "عدد مراكز الاقتراع في التصويت العام بلغ 8273 مركزاً بواقع أكثر من 55 ألف محطة".

وعن المراقبة الدولية للانتخابات العراقية، أوضحت المفوضية وجود "1249 مراقباً دولياً يشاركون في مراقبة الاقتراع العام، فيما يبلغ عدد الإعلاميين الدوليين الذين يشاركون في تغطية الاقتراع العام 510 إعلاميين دوليين، أما المراقبون المحليون فبلغ عددهم 147152 مراقبا".

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