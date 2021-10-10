مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون صلواتهم في باحاته

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، صباح اليوم الأحد، وأدوا صلواتهم في باحاته، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، عن شهود عيان، فإن مناوشات حدثت بين المستوطنين وبين موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية الذين حاولوا منعهم من دخول باحات الأقصى.

وأكد الشهود أن الشرطة تدخلت لصالح المستوطنين ومكنتهم من الدخول ومن آداء صلواتهم داخل باحات الأقصى.

وقال الشهود إن الاقتحام كان بداية من الساعة الـ7 صباح الاحد، في صورة مجموعات من اتجاه "باب المغاربة".

يشار إلى أن الصلاة في باحات الأقصى كانت قد شهدت جدلا قضائيا إسرائيليا، تم حسمه أول أمس الجمعة.

فقد أصدرت "محكمة الصلح" الإسرائيلية حكما، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يعطي للمستوطنين حقا في آداء صلواتهم في باحات الأقصى بصورة "صامتة".

لكن وأول أمس الجمعة، ألغى القاضي في محكمة القدس المركزية أرييه رومانوف القرار السابق، مؤكدا في حيثيات الحكم أن الصلاة وإن كانت صامتة إلا أنها مرئية، ومن ثم ألغى قرار القاضية ياهالوم من محكمة الصلح.

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