موظفو "الكهرباء والماء" الكويتية يعتصمون للمطالبة بصرف البدلات

وحسب جريدة القبس الكويتية، فقد بدأ العشرات من موظفي الوزارة في تنفيذ اعتصام داخل مقر ديوانها، مؤكدين أنهم يعملون في "بيئة عمل خطرة تستدعي تقديرهم ماديا".

#اعتصام العشرات من موظفي وزارة الكهرباء والماء



• للمطالبة بإقرار وصرف #البدلات المختلفة#اعتصام_عاملي_الكهرباء — القبس (@alqabas) October 10, 2021

من جهته قال محمد المشعان عضو اللجنة المنظمة للاعتصام: "إن العاملين في الوزارة يشعرون بالتهميش في ظل تجاهل المسؤولين لمطالبهم".

وتحدث المشعان عما وصفها بالمخاطر التي يتعرض لها العاملون، مؤكدا أن كل ما يحصلون عليه كبدل لهذه المخاطر هو 35 دينارا فقط.

أما محمود المسباح، عضو اللجنة المنظمة، فقد لفت إلى أن "تقارير الهيئة العامة للبيئة تثبت وجود معدلات تلوث مرتفعة في المحطات ومواقع العمل المختلفة".

وتحدثت نور السالم، المهندسة بالوزارة، عن "بدل العيار"، قائلة إنه قد تم وقفه عن المعينين الجدد منذ 2017، وطالبت بإعادته مرة أخرى.