"التعليم العالي الأردنية": إذا بلغت الإصابة هذه النسبة سنتحول إلى التعليم عن بعد

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية أن طلاب المرحلة الجامعية سوف يتحولون إلى نظام التعليم عن بعد في حال بلوغ الإصابة 10% داخل الجامعات.

وحسب تصريحات نقلتها وكالة عمون الاردنية، أوضح مهند الخطيب، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الاشتراطات التي وضعتها الوزارة تقضي بأن تكون نسبة الـ10% من الإصابات حاكمة في استمرار التعليم داخل المسارات المختلفة.

وقال: "في حال بلغت نسبة الإصابة داخل المساق الواحد أكثر من 10% يتم تحويل دراسة الطلبة فيه إلى التعلم الإلكتروني عن بعد لمدة 14 يوما، وإذا بلغت نسبة الإصابة في الكلية كاملة 10% يتم تحول التعليم لكامل طلبة الكلية إلى التعليم الإلكتروني لمدة 14 يوما، وإذا كانت 10% على مستوى الجامعة تتحول كامل الجامعة إلى الإلكتروني 14 يوما".

ولفت إلى أنه في حالة إصابة أحد اعضاء هيئة التدريس أو الإداريين، أو الطلبة، فسيفرض عليه حجر منزلي، وسيفرض على المخالطين له إجراء فحصين، الأول بعد 3 أيام، والثاني بعد 7 ايام.

وبخصوص إصابة أحد أعضاء هيئة التدريس وقيامه بحجر نفسه منزليا، أكد الخطيب أن بإمكانه وقتها أن يواصل محاضراته لطلابه عن بعد.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن وزارته اعتمدت خطة لضمان عودة آمنة للدراسة في الجامعات، منها تعقيم وتطهير القاعات، ثم مجموعة من الاجراءات لضمان سلامة الطلبة والهيئتين التدريسية والإدارية.

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