انتقادات على تويتر بين وزير الخارجية الأيرلندي ومستشار الأمن القومي البريطاني

شهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مجادلات بين سيمون كوفيني وزير الخارجية الأيرلندي من جهة، وديفيد فروست مستشار الأمن القومي البريطاني من جهة أخرى.

وحسب ما نشره المسؤولان عبر حساباتهما الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي توتير، فإن الجدل انصب على تفاصيل صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست".

1. I prefer not to do negotiations by twitter, but since @simoncoveney has begun the process...



...the issue of governance & the CJEU is not new. We set out our concerns three months ago in our 21 July Command Paper.



The problem is that too few people seem to have listened. https://t.co/Y7DDdgu0pC — David Frost (@DavidGHFrost) October 9, 2021

وقد تبادل الطرفان انتقادات لاذعة بعد أن كرر فروست، الذي كان كبير مفاوضي بريطانيا في البريكست، رأيه بأن على الاتحاد الأوروبي الموافقة على "تغيير كبير" في بروتوكول أيرلندا الشمالية الذي يحكم التجارة وقواعد الحدود في الإقليم.

وكان البروتوكول جزءًا من تسوية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تفاوض عليها رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي، لكن لندن قالت مرارًا إنه يجب إعادة كتابتها بعد أقل من عام من دخولها حيز التنفيذ، بسبب الحواجز التي تواجهها الشركات عند استيراد البضائع البريطانية إلى أيرلندا الشمالية.

2. We await proposals from @MarosSefcovic. We will look at them seriously & positively whatever they say. We will discuss them seriously and intensively.



But there needs to be significant change to the current situation if there is to be a positive outcome. — David Frost (@DavidGHFrost) October 9, 2021

وتساءل وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني: "هل تريد حكومة المملكة المتحدة في الواقع طريقًا متفقًا عليه للمضي قدمًا أو مزيدًا من الانهيار في العلاقات؟".

وقد أثار ذلك حفيظة فروست الذي كتب قائلا: "أفضل عدم إجراء مفاوضات عبر تويتر، لكن بما أن سيمون كوفيني قد بدأ...".

ورفض فروست حجة كوفيني بأنه يطرح مطالب جديدة، قائلاً إن مخاوف بريطانيا بشأن دور محكمة العدل الأوروبية في العملية قد تم تحديدها قبل ثلاثة أشهر، مؤكدا: "المشكلة هي أن قلة من الناس استمعوا على ما يبدو".

يشار إلى أن فروست كان قد سرب أمس السبت، مقتطفات من خطاب من المقرر أن يلقيه هذا الأسبوع يدعو مرة أخرى إلى التغيير ويشير إلى الرغبة في تحرير البروتوكول من إشراف القضاة الأوروبيين.

وردًا على ذلك، قال كوفيني إن بريطانيا وضعت حاجزًا "خطًا أحمر" جديدًا أمام التقدم بحيث تعلم أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع المضي قدمًا.

EU working seriously to resolve practical issues with implementation of Protocol - so UKG creates a new “red line” barrier to progress, that they know EU can’t move on…. are we surprised?

Real Q: Does UKG actually want an agreed way forward or a further breakdown in relations? https://t.co/4MhgEdlxAf — Simon Coveney (@simoncoveney) October 9, 2021

يأتي الخلاف في بداية أسبوع مهم من الجدل الطويل الأمد حول كيفية إدارة تدفق البضائع بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية والاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية إجراءات جديدة يوم الأربعاء المقبل، تهدف إلى حل مشكلات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها صرحت مرارًا أنها ليست على استعداد لإعادة التفاوض بشأن البروتوكول.

جدير بالذكر أن المادة 16 من البروتوكول تسمح لأي من الجانبين باتخاذ إجراء من جانب واحد إذا اعتبر أن البروتوكول له تأثير سلبي.

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