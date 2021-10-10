مايا دياب تستجيب لتحدي رامي عياش والأخير يرد... فيديو

وحسب ما كتبت مايا عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت قبولها التحدي، شاكرة رامي عياش على ترشيحها لهذه المبادرة الإنسانية.

وفي التغريدة ذاتها، نقلت مايا التحدي لأصدقائها، بولا يعقوبيان، النائبة السابقة في البرلمان اللبناني، وندى سويدان المتخصصة بالأمراض الجلدية، ورائد لطوف، اختصاصي التجميل، والدكتور نيقولا كيومجي.

وقد كتب عياش عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" شاكرا مايا دياب على سرعة استجابتها، حيث قال: "باسمنا وباسم التلميذ اللي رح توصلك شهادة تسجيلو من المدرسة مباشرة، بنشكرك من القلب مايا، وشكرا سلف للأحباب السيدة بولا يعقوبيان صاحبة المبادرات الكبيرة والدكتورة ندى والدكتور رائد صديق الجمعية والدكتور كيومجي".

بإسمنا وبإسم التلميذ اللي رح توصلك شهادة تسجيلو من المدرسة مباشرة منشكرك من القلب مايا . وشكرا سلف للأحباب السيدة بولا يعقوبيان صاحبة المبادرات الكبيرة والدكتورة ندى والدكتور رائد صديق الجمعية والدكتور كيومجي .#عياش_الطفولة #خلي_سلاحهم_العلم https://t.co/M9r1joTS53 — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) October 9, 2021

وكان عياش قد نشر أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، طارحا مبادرة تحت عنوان "تحدي العلم"، والتي تستهدف بحسبه تخفيف أعباء الأقساط المدرسية عن بعض العائلات اللبنانية.

وكشف أن جمعية "عيّاش الطفولة" ستتكفل بتعليم ألفي طفل في لبنان، قائلاً: "على عاتقي أتكّفل بتعليم طفل لمدة عام كامل".

#على_عاتقي أتكّفل بتعليم طفل لمدة عام كامل .تطلق جمعية #عياش_الطفولة مبادرة #تحدي_التعلّم ، وذلك لتخفيف أعباء الأقساط المدرسية عن بعض العائلات اللبنانية

كل شخصية فنية أو اجتماعيّة تقبل التحدّي، تتكفل بتعليم طفل لمدة عام كامل

الهدف دائماً هو بناء الإنسان.#خلي_سلاحهم_العلم pic.twitter.com/ePC1hHAzVE — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) September 27, 2021

وبناء على ذلك، دعا عياش "كل شخصية فنية أو اجتماعيّة تقبل التحدّي، تتكفل بتعليم طفل لمدة عام كامل الهدف دائماً هو بناء الإنسان، خلي سلاحهم العلم".

وقد اختار عياش 3 أسماء على أن يختار كل منهم 3 آخرين، معلنا أنه اختار المنتج اللبناني صادق الصبّاح، والفنانة مايا دياب، ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.