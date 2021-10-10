انطلقت، صباح اليوم الأحد، في العاصمة تونس وقفة مناهضة للإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد في الـ 25 من يوليو/ تموز الماضي.

وحسب مراسلة "سبوتنيك"، فقد طالب المشاركون في الوقفة باستئناف عمل البرلمان، منددين بما وصفوه انقلابا على الشرعية.

وجابت المسيرة كلا من شارعي محمد الخامس وجون جوراس، في العاصمة التونسية.

مسيرة رافضة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد © Sputnik . M.Gaira

مسيرة رافضة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد © Sputnik . M. Gdira

مسيرة رافضة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد © Sputnik . M. Gdira

مسيرة رافضة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد © Sputnik . M. Gdira

مسيرة رافضة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد © Sputnik . M. Gdira

مسيرة رافضة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد © Sputnik . M. Gdira 1 / 6 © Sputnik . M.Gaira مسيرة رافضة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد

ويشهد محيط شارع الحبيب بورقيبة حضورًا أمنيا مكثفًا لقوات الأمن التي أغلقت كل المنافذ المؤدية للشارع الرئيسي.

يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد اتخذ عدة إجراءات استثنائية في الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، مثل تجميد عمل البرلمان، وإقالة حكومة هشام المشيشي، وفرض حالة الطوارئ.

وتعيش تونس من وقتها في ظل أزمة سياسية، ما بين مناصرين لقرارات سعيد، ومناوئين لها، خاصة بعد أن تبعها بقرارات أخرى تتعلق بتحويل مدنيين لمحاكم عسكرية، وفرض إقامات جبرية على شخصيات سياسية ونواب في البرلمان ووزراء سابقين وقضاة.

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