منصف المرزوقي ينشر توضيحا حول ما قيل عن دعوته لتدخل فرنسا في بلاده

أصدر الرئيس التونسي الأسبق محمد منصف المرزوقي، بيانا أوضح فيه موقفه مما يقال عن دعوته فرنسا للتدخل في الشأن التونسي.

وحسب ما نشره المرزوقي عبر صفحته بموقع فيسبوك تحت عنوان "تكذيب قطعي"، أكد أنه لم يدع فرنسا للتدخل في الشأن التونسي، وإنما طالبها بعدم دعم الانقلاب.

وقال: "يعملون بمقولة مبدأ الدعاية النازية "اكذبوا اكذبوا، لا بد أن يبقى شيء من أكاذيبكم"، في إشارة إلى منتقديه.

وطالب المرزوقي منتقديه بالاستماع إلى الفيديو قائلا:

"قلت على الفرنسيين عدم دعم الانقلاب، استمعوا للفيديو ولا تستمعوا للهذيان والأكاذيب".

وشدد الرئيس التونسي الأسبق على ضرورة النظر في تاريخه قائلا: "قبل إعطائي دروسا في الوطنية ليقارن الناس بين تاريخي وتاريخ أحدهم".

وكانت انتقادات كثيرة قد تعرض لها المرزوقي بسبب كلمة له باللغة الفرنسية في تجمع للجالية التونسية في باريس، حيث نقل البعض عنه دعوته لفرنسا بالوقوف إلى جانب التونسيين في محنتهم، مفسرين ذلك أنه دعوة للتدخل في الشان التونسي.

ووصلت الانتقادات إلى الحد الذي طالبت معه نقابة السلك الدبلوماسي التونسية رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة، بضرورة سحب جواز السفر الخاص من منصف المرزوقي بوصفه كان رئيسا سابقا لتونس.

ووفقا لبيان نشرته النقابة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد عللت مطلبها بما وصفته بـ"تصريحات خطيرة ومشينة ولاوطنية"، صدرت عن الرئيس السابق، حيث قام وفقا لهم بتحريض "سلطات دولة أجنبية لاتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده والسعي لافشال القمة 50 لمنظمة الفرنكوفونية المقرر تنظيمها بتونس الشهر القادم".

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