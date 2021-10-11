مظاهرة أمام منزل رئيس الوزراء البريطاني بسبب النفط... صور

تظاهر العشرات من دعاة حماية البيئة أمام منزل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، وذلك لمنعه من الموافقة على افتتاح حقل نفطي جديد قبالة اسكتلندا.

وحسب ما نشرته مجموعة "غرينبيس" لحماية البيئة، عبر حسابها بموقع "تويتر"، فإن المظاهرة ضمت عشرات أمام منزل بوريس جونسون بمقره الرسمي 10 داونينج ستريت.

Thank you to @StopCambo coalition for joining our stand against the government's over-reliance on fossil fuels.



With the gas price crisis hitting people across the UK we must come together and push for a just transition to renewable energy, not more oil fields.#BorisStopCambo pic.twitter.com/eKMJbSoGWC — Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) October 11, 2021

وأظهرت صور نشرتها الحركة على "تويتر"، عشرات المتظاهرين مقيدين بالسلاسل إلى براميل خارج بوابات منزل جونسون في وايتهول، حيث كشفوا أيضا عن تمثال لزعيم حزب المحافظين مغطى بالنفط بارتفاع 12 قدما.

BREAKING 🚨



Greenpeace activists have just shut down @10DowningStreet.



We delivered @BorisJohnson the statue his legacy deserves if he approves the new oil drilling at Cambo.



A statue dripping in oil.#StopCambo #NoNewOil #DowningStreetShutdown pic.twitter.com/TsAvPkDqHh — Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) October 11, 2021

وكتبت المجموعة أسفل الصور داعية البريطانيين إلى الانضمام إليهم: "تحالف للانضمام إلى موقفنا ضد اعتماد الحكومة المفرط على الوقود الأحفوري".

وقالوا: "مع أزمة أسعار الغاز التي تضرب الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة، يجب أن نتحد معًا ونضغط من أجل الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة، وليس المزيد من حقول النفط".

وحثت غرينبيس الجمهور البريطاني على التغريد لرئيس الوزراء، الذي يقال إنه يقضي عطلة في إسبانيا، ودعوته لرفض تصريح الحفر في حقل كامبو، والذي يقع قبالة اسكتلندا، مؤكدة أن اعتماد الحكومة المفرط على الوقود الأحفوري يجعل الناس معرضين للخطر.

Whoops, we're #trending!



When @BorisJohnson checks Twitter from his sunny holiday he'll see 1000s of people are tweeting him to #StopCambo 👀🥵



Let's make sure Boris and his team get the message. Tweet him here:https://t.co/cs1tDKKNxR #BorisStopCambo pic.twitter.com/ZRyHk3JQHm — Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) October 11, 2021

وأشاروا إلى أن "الناس قلقون بشأن ارتفاع أسعار الغاز والاصطفاف في طوابير للحصول على البنزين بينما تنهار شركات الطاقة".

في وقت لاحق، أكدت شرطة لندن الكبرى على "تويتر" أنه تم القبض على سبعة أشخاص بعد الاحتجاج خارج داونينج ستريت للاشتباه في عرقلة طريق سريع وأن البراميل قد أزيلت.

يشار إلى أن منظمة "السلام الأخضر" في بريطانيا، كانت قد خسرت طعنها القانوني بإلغاء قرار الحكومة بالسماح لشركة بريتش بتروليوم بالتنقيب عن النفط في حقل آخر في بحر الشمال.

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