إعلام: الكويت تقترب من اتخاذ قرار تاريخي خاص بالمرأة

ذكرت تقارير إعلامية أن الكويت بصدد اتخاذ قرار تاريخي خاص بالمرأة، يسمح لها ولأول مرة الالتحاق بالخدمة العسكرية.

وحسب تصريحات نقلتها جريدة "القبس" الكويتية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فإن "وزير الدفاع الكويتي حمد جابر العلي على وشك الإعلان عن قرار يتيح للمرأة الانضمام للجيش الكويتي لتكون ضمن أفراد القوات المسلحة الكويتية.

وتحدثت المصادر أيضا عن أعداد، مؤكدين أن "الدفعة الأولى المنتظر قبولها تتراوح ما بين 100 إلى 150 مواطنة، سيتم ترشيحهن لدورة ضباط وضباط صف".

وأوضحت أن هذا القرار سيخص الراغبات في الخدمة داخل القطاعات الخدمية المساندة في وزارة الدفاع الكويتية.

وعن طبيعة تلك القطاعات لفتت المصادر إلى أنها يمكن أن تكون قطاع الخدمات الطبية، وما يشبهه من الإدارات والأقسام التي يمكن فيها الاستفادة من الطاقات النسائية.

يشار إلى أن بعض الدول الخليجية قد سمحت بانخراط المرأة داخل قواتها المسلحة، حيث نظمت هيئة الأركان العامة السعودية مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، حفل تخرج لأول دفعة نسائية في الجيش السعودي، وذلك في الوقت الذي تم فيه افتتاح مركز تدريب الكادر النسائي، وهو أول مركز من نوعه في المملكة.

وتعتبر مملكة البحرين من أسبق الدول الخليجية في هذا الإطار، حيث سمحت بانضمام النساء إلى قواتها المسلحة منذ أكثر من 30 عاماً، حسب مواقع خليجية.