قبل مباراة مصر وليبيا... ما قصة العملاق الذي يلازم محمد صلاح

أثار النجم المصري محمد صلاح تساؤلات كثيرة منذ وصول بعثة منتخب بلاده إلى مدينة بنغازي الليبية، استعدادا لمباراته مع المنتخب الليبي.

التساؤل هذه المرة صدر عن صحف ليبية، ولم يكن خاصا بالنجم المصري، بقدر ما هو خاص بشخص آخر يرافقه كظله، ويسير وراءه أينما ذهب.

صحيفة "ليبيا المستقبل"، عنونت تقريرا لها عن هذا الشخص قائلة: "قصة العملاق الذي يلازم محمد صلاح في بنغازي"، في إشارة إلى الرجل ضخم البنيان، الذي يسير معه منذ وصوله ولا يتركه، متسائلة عنه، خاصة أنه لم يظهر معه سابقا.

وأجابت الصحيفة الليبية ناقلة عن مصادرها أن هذا الشخص حارس شخصي، مكلف من السلطات المصرية، وتحديدا من وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التكليف تم بناء على طلب إدارة الأمن في نادي ليفربول الإنجليزي، التي شددت على ضرورة توفير حماية خاصة لمحمد صلاح عند انضمامه لمعسكر المنتخب المصري.

يشار إلى أن المنتخب المصري يلتقي المنتخب الليبي الليلة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر، ضمن الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

المباراة التي تقام على ملعب الشهداء ببني غازي، يهدف المنتخب المصري منها إلى الفوز أو التعادل على أقل تقدير ليستمر في صدارة مجموعته التي تضم إلى جانبه كلا من ليبيا والجابون وأنجولا.

وكان المنتخب المصري قد فاز الجمعة الماضية على المنتخب الليبي، في مباراة شهدها ستاد برج العرب المصري، وذلك بهدف لنجمه الصاعد عمر مرموش.

وتأتي مصر في المركز الأول بالمجموعة برصيد 7 نقاط، تليها ليبيا ثانية بـ6 نقاط، ثم أنجولا ثالثة بـ 3 نقاط، وفي المركز الاخير تقبع الجابون بنقطة وحيدة.

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