مصر تمنع موظفيها غير المطعمين من دخول مقارهم ابتداء من هذا التاريخ

قررت الحكومة المصرية منع موظفي الدولة غير المطعمين من دخول مقار عملهم إلا بعد التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا.

وحسب ما نشرته صحيفة اليوم السابع المصرية، فقد وقع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان المصري لشئون المبادرات الصحية، قرارا يقضي بمنع غير المطعمين من الموظفين العاملين بقطاعات الحكومية، من الدخول إلى مقار عملهم.

وأكد القرار أن جميع المقار الخاضعة للجهاز الإداري للدولة تدخل في هذا المنع، حيث لن يسمح للموظفين دخولها إلا بعد تلقي اللقاح.

ونص القرار على أن العمل به سيبدأ في غضون شهرين، حيث سيتم إمهال غير المطعمين مدة الشهرين، لافتا إلى أن الموظف سيلتزم بتقديم اختبار "بي سي آر" كل 3 أيام، في حال عدم حصوله على اللقاح.

ونص القرار كذلك على أن هناك فئات تم استثناؤها منه، وهم الحوامل والمرضعات، والذين يتعارض وضعهم مع تلقي اللقاح من الأساس.

يشار إلى أن وزيرة الصحة المصرية هالة زايد كانت قد أكدت، في بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أنه لن يتم السماح بدخول الجامعات إلا بعد تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لافتة إلى أن 95% من العاملين في وزارة التعليم العالي تلقوا لقاح كورونا، و35% من طلاب الجامعات تلقوه كذلك.

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