وفاة أول طبيب إماراتي... وابن راشد ينعيه

توفي الدكتور أحمد كاظم، أول طبيب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقا لما ذكره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر فإن كاظم هو أول طبيب عرفته دولة الإمارات.

تعازينا لأسرة الدكتور أحمد كاظم .. أول طبيب إماراتي في الدولة .. خمسة عقود من عمره بذلها في خدمة الناس وعلاجهم ومداواة آلامهم … له منا كل الثناء والتقدير .. ونسأل الله له أن يجزيه الخير ويسكنه الجنة .. آمين pic.twitter.com/EK8ulP1tYf — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 11, 2021

ونعى ابن راشد الطبيب الإماراتي قائلا: "تعازينا لأسرة الدكتور أحمد كاظم... أول طبيب إماراتي في الدولة"

وفي إشارة إلى تاريخ ممارسته لمهنة الطب قال ابن راشد: "خمسة عقود من عمره بذلها في خدمة الناس وعلاجهم ومداواة آلامهم… له منا كل الثناء والتقدير.. ونسأل الله له أن يجزيه الخير ويسكنه الجنة.. آمين".

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