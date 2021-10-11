الاتحاد الدولي للدراجات: أسهمنا في إجلاء أعضاء لنا من أفغانستان

أكد الاتحاد الدولي لركوب الدراجات أنه دخل ضمن مجموعة عمل أسهمت في إجلاء 165 من الأفغان المعرضين للخطر، على حد تعبيره.

وحسب بيان أصدره، اليوم الإثنين، ونشرته "رويترز" قال رئيس الاتحاد الدولي للدراجات ديفيد لابارتينت: "من المهم للغاية أن يتواصل الاتحاد الدولي للدراجات مع أفراد أسرة الدراجات الذين يعانون من الوضع الحالي في أفغانستان".

وقال "يسعدني أن جهودنا في هذا الصدد توفر فرصًا للأشخاص المتضررين للحصول على ظروف معيشية كريمة".

وأضاف "أود أن أعبر عن خالص تقديري لحكومات سويسرا وفرنسا وكندا وألبانيا والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والدول الأخرى التي عملت في هذا المشروع".

وأضاف الاتحاد الدولي للدراجات أن أولئك الذين يتم استقبالهم في سويسرا سيتمكنون من استخدام مرافق التدريب الخاصة بهم في المركز العالمي للدراجات الموجود في مدينة إيجل.

وأوضح الاتحاد أنهم جزء من عملية تشمل أيضًا مالك فريق ركوب الدراجات في إسرائيل، سيلفان آدامز، ومنظمة إسرائيل إيه دي، غير الحكومية، وحكومات مختلفة، والاتحاد الآسيوي للدراجات، والفيفا.

وسيتم إعادة توطين اللاجئين، الذين جاءوا إلى أوروبا عبر ألبانيا، في بلدان مختلفة، حيث ستستضيف سويسرا 38، بينما سيتوجه آخرون إلى كندا وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة.

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