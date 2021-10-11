الرئيس الروماني يطلب من رئيس الحزب المعتدل تشكيل حكومة جديدة

طالب الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، رئيس الحزب المعتدل "اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية"، داسيان سيولوس، بتشكيل حكومة جديدة، اليوم الاثنين.

ووفقا لبيان نشره سيولوس عبر صفحته بموقع فيسبوك، قال: "طلب مني الرئيس كلاوس يوهانيس الليلة تشكيل حكومة جديدة"، واصفا الأمر بأنه "شرف ومسؤولية كبيرة نحن مستعدون لها".

وأكد رئيس الوزراء الروماني الجديد أن حزبه "على استعداد لتحمل مسؤولية الحكومة وبدء المفاوضات مع الأطراف الأخرى"، مشيرا إلى أن هدفه هو "إخراج رومانيا من الأزمة، ومن أجل ذلك تتحمل مسؤولية كبيرة من جميع القوى السياسية".

وقد ترأس سيولوس الذي يأتي تكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعد أقل من أسبوع على الإطاحة برئيس الوزراء فلورين سيتو، كان قد ترأس حكومة تكنوقراط من العام 2015 ، وحتى العام 2017.

وسيتعين على سيولوس، الذي احتل حزبه 17% من المقاعد البرلمانية، تشكيل حكومة في غضون عشرة أيام، تدعمها غالبية النواب.

وحسب محللين فإنه يواجه مهمة صعبة لأن أحزاب المعارضة أعلنت أنها لن تدعم حكومة أقلية أو تشكل ائتلافا، ومع ذلك، يعتقد المراقبون أن الانتخابات الجديدة غير مرجحة، حيث سيتعين على البرلمان رفض اقتراحين من مقترحات الرئيس لمنصب رئيس الحكومة في غضون 60 يومًا.

جدير بالذكر أنه تمت الإطاحة برئيس الوزراء السابق سيتو بعد عشرة أشهر في منصبه عن طريق تصويت بحجب الثقة.

وكان سيتو قد قاد حكومة أقلية منذ ديسمبر/ كانون الأول، الماضي، حيث كان اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية قد ترك الائتلاف الحاكم في الخلاف حول إقالة وزير العدل من صفوفه، مما تسبب في أزمة الحكومة.

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