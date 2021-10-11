إعلام: المجلس الأعلى للدفاع اللبناني يناقش غدا طلبا بملاحقة مدير أمن الدولة

ذكرت تقارير إعلامية أن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني سوف يناقش غدا في اجتماعه طلبا بملاحقة مدير جهاز أمن الدولة.

وحسبما نقل موقع "النشرة" فإن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني سوف يتم تخصيصه غدا لمناقشة طلب للمحقق المسؤول عن قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، يطلب فيه الإذن بملاحقة اللواء طوني صليبا، مدير عام جهاز أمن الدولة.

وأكدت التقارير الإعلامية أن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، إما أن يقبل غدا أو أن يرفض بالكلية.

وكانت السلطات اللبنانية قررت في السابق تعليق التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت بناء على دعوى قُدمت من وزير الداخلية الأسبق، نهاد المشنوق، إلى محكمة الاستئناف اللبنانية لاستبدال المحقق العدلي في القضية طارق بيطار، معللين ذلك، بحسب ما جاء في الدعوى بـ"إصرار بيطار على حفظ اختصاصه بملاحقة الوزراء من دون وجه حق".

وقد رفضت محكمة الاستئناف طلبات إقصاء القاضي البيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت، وألزمت المحكمة طالبي الرد (نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر) دفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة (نحو 550 دولارا أمريكيا) عن كل واحد منهم.

وكان القاضي البيطار قد حدد، الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري موعدا لاستجواب المشنوق كمدعى عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت بصفته وزيرا سابقا للداخلية.

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