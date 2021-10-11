محمد منير عن يوسف شاهين: لذيذ ومجنون

في فيديو قديم له، استضافته خلاله الفنانة صفاء أبو السعود في برنامجها "ساعة صفا"، وصف المغني المصري محمد منير المخرج الراحل يوسف شاهين بأنه "لذيذ ومجنون".

ووفقا للمقطع، فقد حكى منير الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ67 هذه الأيام، تفاصيل أول لقاء جمعه بيوسف شاهين، مؤكدا أنه كان عن طريق المخرج علاء كريم.

وتحدث منير في الفيديو عن حبه ليوسف شاهين، مؤكدا أن شاهين طلب ممن حوله أن يجهزوا عقدا لمنير رغم عدم رغبة الأخير في خوض تجربة التمثيل، واصفا إياه بأنه "لذيذ ومجنون".

وكان منير قد ولج إلى السينما من باب يوسف شاهين، حيث اختاره معه لفيلم "حدوتة مصرية"، ثم قام بعد ذلك بالمشاركة في "اليوم السادس"، ثم فيلمه الأشهر "المصير".

وعن فيلم المصير أكد منير أن شخصية "مروان" التي جسدها هي أحب شخصياته السينمائية إليه، معللا بأنها كانت قريبة من شخصيته الحقيقية.