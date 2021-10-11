مفوضية الانتخابات العراقية: نقل نتائج الانتخابات تم يدويا لضمان الدقة 100%

وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال عماد جميل عضو الفريق الإعلامي في المفوضية العراقية: "نقل نتائج الانتخابات من عصا الذاكرة تم يدوياً لضمان الدقة بنسبة 100%".

ولفت عضو اللجنة الإعلامية إلى أن "النتائج المُعلنة اليوم تمثل التصويتين العام والخاص".

وأشار إلى "أولية النتائج المعلنة"، معللا ذلك بوجود "طعون وشكاوى" ستنظرها المفوضية.

وعن طبيعة تلك الطعون والشكاوى قال جميل: "مجموع الشكاوى بلغ 95 للتصويت العام و25 للتصويت الخاص".

وأعلن عضو اللجنة الإعلامية للمفوضية العراقية استمرار تلقي المفوضية للطعون ولمدة 3 أيام، لافتا إلى أن "حسم الطعون والنظر بها سيتم بعد أسبوع بعد تقديمها".

يشار إلى أن الانتخابات العراقية التي انطلقت للتصويت العام، أمس الأحد، شارك فيها حسبما أعلنت المفوضية، ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعين على 83 دائرة انتخابية، يتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

وأجريت الانتخابات في 8273 مركز اقتراع على مستوى البلاد، وشارك فيها 1249 مراقبا دوليا و147152 مراقبا محليا، وفق ما أفادت به المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي.

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