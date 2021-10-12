وزيرة مصرية: القاهرة كانت مسؤولة عن وضع خارطة طريق للعالم للتعامل مع التنوع البيولوجي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، أن بلادها ظلت مسؤولة عن وضع خارطة طريق للعالم كله من أجل إدارة التنوع البيولوجي والتعامل معه منذ العام 2018.

وحسب تصريح لها في مداخلتها مع برنامج "صباح الخير يا مصر" بالتلفزيون المصري، قالت فؤاد: "مصر كانت مسؤولة عن وضع خارطة طريق للعالم للتعامل مع التنوع البيولوجي منذ استضافتها لمؤتمر شرم الشيخ في العام 2018".

وأوضحت أن مصر وضعت القارة الأفريقية وشواغلها ضمن خارطة الطريق التي عملت عليها، لافتة إلى أن جزء من اقتصاد أفريقيا يعتمد على السياحة البيئية.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن عام 1992 شهد بزوغ 3 اتفاقيات، هي تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، موضحة أن مصطلح التنمية المستدامة ظهر بالتوازي مع تلك الاتفاقيات.

وعن الجهود المصرية في الحفاظ على البيئة، لفتت الوزيرة إلى أن بلادها حصلت على جائزة عالمية للحفاظ على الطيور المهاجرة خلال العامين الماضيين.

وقالت إن هذه الجائزة جاءت لأن مصر أغلقت "توربينات الهواء في فترة هجرة الطيور بالتنسيق مع هيئة الطاقة المتجددة وجهاز شؤون البيئة".

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