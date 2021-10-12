مفوضية الانتخابات العراقية تحدد 4 جهات لاستقبال الطعون

مكاتب المحافظات الانتخابية، ومكتب الهيئة، وداخل الهيئة القضائية للانتخابات، وفي المكتب الوطني للمفوضية.. تلك هي الجهات الأربعة التي حددتها مفوضية الانتخابات العراقية لاستقبال الطعون على عملية الاقتراع الأخيرة.

وحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، واع، قالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية: "تقديم الطعون يكون في مكاتب المحافظات الانتخابية ومكتب الهيئة وفي الهيئة القضائية للانتخابات".

وعن المكتب الوطني للمفوضية، أكدت الغلاي أنه تم تشكيل "لجنة من موظفي قسم الشكاوى والطعون القانونيين لاستقبال الطعون في دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية".

وحول آلية العمل على الطعون، قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات العراقية: "المفوضية شكلت لجنة لتصنيف الشكاوى في مكاتب المحافظات الانتخابية، وتكون برئاسة أعضاء القضاة من مجلس المفوضين، واللجنة تتضمن مدير عام وموظفاً فنياً مختصاً بالجوانب الفنية من دائرة تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن موظف قانوني مختص في الشكاوى والطعون".

ولفتت إلى أن "كل لجنة تضم في عضويتها استشارياً من المختصين بتصنيف الشكاوى من مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية "اليو نامي".

وقالت إن "اللجان تتولى تصنيف الشكاوى يومي الاقتراع العام والخاص للانتخابات النيابية 2021 وفرزها الى شكاوى خضراء أو صفراء أو حمراء".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، قد فتحت اليوم الثلاثاء، باب تقديم الطعون على نتائج الانتخابات، محددة مدة 10 أيام للبت في تلك الطعون.

يشار إلى أن الانتخابات العراقية التي انطلقت للتصويت العام، أمس الأحد، شارك فيها حسبما أعلنت المفوضية، ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعين على 83 دائرة انتخابية، يتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

وأجريت الانتخابات في 8273 مركز اقتراع على مستوى البلاد، وشارك فيها 1249 مراقبا دوليا و147152 مراقبا محليا، وفق ما أفادت به المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي.

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