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    بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني

    رئيس وزراء إسبانيا يدعو الكتالونيين إلى الوحدة عبر تويتر

    © AP Photo / Manu Fernandez
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    دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، الكتالونيين إلى الوحدة، مستغلا احتفال بلاده بذكرى اليوم الوطني.

    وقال سانشيز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "دعنا نعيد التأكيد على أن هذا اليوم "12 أكتوبر" يوحدنا، يجعلنا عظماء كمجتمع، يجعل إسبانيا بلدًا ترحيبيًا ومنفتحًا ومتنوعًا، دعونا نحتفل بالتزامنا وتضامننا وتعاوننا وتعددية الأطراف داخل مجتمعنا، دعونا نحتفل بما نحن عليه".

    تغريدة سانشيز اعتبرها مراقبون موجهة إلى الكتالونيين الذين يخوضون محادثات مع السلطات لحل الأزمة في الإقليم الذي يستهدف الانفصال عن إسبانيا.

    وقد حضر رئيس الوزراء الأسباني اليوم استعراضا عسكريا في مدريد، شارك فيه أكثر من ألفي جندي.

    ويعارض سانشيز، الذي تلقى صيحات استهجان من جانب الجمهور في العرض، إجراء استفتاء على استقلال كاتالونيا.

    ولم يحضر بيري أراغون، الرئيس الكتالوني العرض في مدريد، وهو من يطالب بالتصويت على الانفصال عن إسبانيا.

    وقد حضر الملك فيليبي والملكة ليتيزيا العرض التقليدي وسط هتافات برفقة أعضاء من الحكومة وسياسيين معارضين وأعضاء من الفريق الأولمبي الإسباني.

    وشارك حوالي 2656 جنديًا في مسيرة مع 115 مركبة عسكرية بينما شاركت طائرات تابعة للقوات الجوية في مسيرة طيران بالإضافة إلى مظليين بعلم إسباني عملاق.

    يشار إلى أن هذا العرض كان قد تم إلغاؤه العام الماضي، بسبب قيود تم فرضها لمنع انتشار وباء كورونا، ولكن في عام 2019 شارك حوالي 4000 جندي في المسيرة العسكرية التقليدية.

    وقد انخفض معدل الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى أقل من 50 حالة لكل 100000 شخص في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ليصل إلى الحد الذي تعتبره وزارة الصحة "خطرًا منخفضًا" لأول مرة منذ أكثر من عام.

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