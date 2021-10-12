مسؤول مغربي: لدينا 6 ملايين شاب ومليون فوق الـ40 لم يتلقوا اللقاح

أكد عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بالمغرب، أن قرابة 6 ملايين شاب، ومليون شخص في المغرب فوق الأربعين، لم يتلقوا اللقاح، معتبرا ذلك أحد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى تفشي موجة جديدة من الفيروس بالمغرب.

وحسب تصريحات لجريدة هسبريس، قال الإبراهيمي: "ما بين 5 و6 ملايين من فئة الشباب بين 17 و26 سنة، ومليون شخص فوق الأربعين لم يتلقوا اللقاح إطلاقا".

وطالب بضرورة "استهدافهم لأنهم أشخاص لا يمثلون فقط خطرا على أنفسهم، بل أيضا على المنظومة الصحية".

وبالتفصيل أوضح عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا في المملكة المغربية، أن "ما بين 5 و6 ملايين من فئة الشباب ما بين 17 و26 سنة لم يلقحوا ظنا منهم أن الفيروس لا يمثل أي خطر عليهم".

وأكد المسؤول المغربي أن "5% فقط من هؤلاء الأشخاص إذا ما انطلقت موجة جديدة سيتسببون في إصابة آلاف الأشخاص الذين يمكن أن يطوروا حالات حرجة، وهو ما يمثل خطرا على المنظومة الصحية التي لا يمكنها أن تتحمل ذلك".

ولذلك طالب الإبراهيمي هذه الفئات بضرورة "التوجه إلى التلقيح حماية لأنفسهم، وللحفاظ على المنظومة الصحية والخروج بسرعة كبيرة وبأقل الخسائر الممكنة".

وبخصوص ما يحققه التطعيم من مناعة أكد أن "قراءة أرقام التلقيح بالمغرب مكنت من إظهار أنه بعد ستة أشهر تضعف المناعة بالنسبة لأشخاص معينين"، لافتا إلى أن المعرضين لهذا هم من يزيد معدل عمرهم عن 70 عاما، أو من يعانون من أمراض مزمنة.

ولفت إلى أن هذه النتائج هي من جعلت المغرب يعتمد جرعة ثالثة معززة، لترفع مناعة هؤلاء في مواجهة الفيروس.

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