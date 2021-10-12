سلطات جزيرة لابالما تجلي المئات من السكان بسبب الحمم البركانية

قامت سلطات جزيرة لابالما، اليوم الثلاثاء، بإجلاء أكثر من 700 من سكانها بعيدا عن منازلهم بسبب قوة الحمم البركانية التي يتقاذفها بركان كومبري فيجا منذ أيام.

وبحسب رويترز أمرت السلطات بإجلاء ما بين 700 و800 شخص من بلدية لا لاغونا مع متعلقاتهم وحيواناتهم الأليفة، وفقًا لـ خطة الطوارئ البركانية لجزر الكناري (بيفولكا).

وقال ميغيل أنجيل موركويندي، المدير الفني لشركة بيفولكا، إن الحمم كانت تتحرك ببطء، لذا يجب أن يكون هناك وقت كافٍ للأشخاص الذين تم إجلاؤهم لأخذ وثائقهم وممتلكاتهم الشخصية وأي أشياء ثمينة أخرى.

ووفقا للمعهد الجيولوجي الوطني الإسباني فقد تم تسجيل 64 حركة زلزالية اليوم الثلاثاء، أقواها كان بمقياس 4.1.

كان مطار لابالما لا يزال مفتوحًا، على الرغم من إلغاء 11 رحلة وتأخير العديد من الرحلات الأخرى اليوم، وفقًا لما ذكرته شركة تشغيل المطار إيه إي إن إيه.

وسابقا رفعت السلطات حجرا كانت قد فرضته على أكثر من ثلاثة آلاف من سكان لابالما، بسبب سحابة كثيفة من الدخان المنبعث من البركان.

وقد حطم تيار من الحمم الحمراء الساخنة من بركان كومبري فيجا مصنعًا للأسمنت أمس الاثنين، مما تسبب في سحب من الدخان دفعت السلطات إلى مطالبة السكان المحليين بالبقاء في منازلهم.

وطلبت خدمات الطوارئ من سكان مدينتي إل باسو ولوس يانوس دي أريدان البقاء في منازلهم، وإغلاق النوافذ وإغلاق المكيفات لتجنب استنشاق الأدخنة السامة من مصنع الأسمنت المحترق.

وقالت السلطات اليوم الثلاثاء إن عمود الدخان قد انتهى وتحسنت جودة الهواء، مما سمح لـ 3500 من السكان بمغادرة منازلهم.

** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك