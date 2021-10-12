تونس تعلن تأجيل قمة الفرنكوفونية إلى العام القادم

أعلنت تونس تأجيل قمة الفرنكفونية التي كان من المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة، دون إبداء أسباب للتأجيل.

ووفقا لما نشره وزير التعليم العالي التونسي السابق سليم خلبوص، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد تقرر تأجيل قمة الفرنكفونية.

وقال خلبوص: "المجلس الدائم للفرنكفونية الذي يسرني مشاركته اليوم قرر السماح بتاجيل تنظيم مؤتمر القمة العالمي للفرانكوفونية في تونس بجربة لمدة سنة".

وفي المنشور نفسه شكر الوزير الدبلوماسية التونسية على ما قال إنها "مجهوداتها من أجل أن تحافظ تونس على أولوية التنظيم".

وقال: "برافو للدبلوماسية التونسية على التميز في العمل الدفاع عن مصالح بلادنا.. مبروك جربة 2022".

يشار إلى أن قمة الفرنكفونية كان من المقرر أن تحتضنها مدينة جربة التونسية، في الفترة ما بين 20، 21 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، على أن يسبقها عروض فنية متنوّعة من 15 إلى 21 نوفمبر المقبل.

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