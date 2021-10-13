مقتل 10 أشخاص في هجوم على مسجد غربي النيجر

كشفت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، أن مسلحين قتلوا 10 أشخاص في هجوم على مسجد، في وقت مبكر من هذا الأسبوع بمنطقة تيلابيري غربي النيجر.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن الهجوم وقع يوم الاثنين الماضي، في قرية أبانكور، عند منطقة المثلث الحدودي، الذي تلتقي عنده حدود النيجر ومالي وبوركينافاسو.

وقال مسؤول في مدينة بانيبانغو للوكالة: "المهاجمون وصلوا على دراجات نارية أثناء صلاة العشاء، وكان الضحايا في المسجد عندما قتلوا".

وأكد أحد سكان بلدة تونديويندي المجاورة وقوع الهجوم وعدد القتلى.

وفي تصريحات لإذاعة محلية قال أحد سكان أبانكور، إن شخصا واحدا أصيب، وقتل عشرة، مضيفا أن الهجوم وقع في وقت مبكر من المساء.

ومنذ بداية العام الجاري تصاعدت هجمات المسلحين في المنطقة المحيطة بانيبانغو والبلدات المجاورة في منطقة تيلابيري، وهي مساحة شاسعة تغطي 100 ألف كيلومتر مربع، وتمثل موطنا لمجموعات عرقية مثل جرما وفولاني والطوارق والهوسا.