ساويرس يلتقط صورة بجوار موقع حريق الجونة

نشر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس صورا له بجوار موقع حريق الجونة، معلقا عليها بما يوحي بعدم وجود أضرار للحريق.

ووفقا لما نشره ساويرس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد تساءل معلقا على الصورة: "امال فين الحريق"، وفي الصورة الأخرى كتب ساويرس يقول: "الحمد لله".

امال فين الحريقه ؟ 😂👍👍👍 pic.twitter.com/kEOb9JVlfP — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 14, 2021

وكان حريق كبير قد اندلع داخل القاعة المقرر إقامة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي فيها، والذي سيقام مساء اليوم الخميس 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "سيارات الإسعاف والحماية المدنية هرعت لموقع الحادث للسيطرة على الحريق"، مؤكدة أن "الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر تلقت إخطارا باندلاع حريق داخل منتجع الجونة بالقاعة المقرر إقامة مهرجان الجونة السينمائي بها ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق".

وكان ساويرس الذي أسس مهرجان الجونة السينمائي، قد أكد عقد الحدث السنوي في موعده دون أي تغيير على الرغم من الحريق الهائل الذي نشب بمركز الافتتاح قبل 24 ساعة من الانطلاق.

وقال في تغريدة عقب الحريق، إن مركز الاحتفال الخاص بمهرجان الجونة سليم، ومن المقرر افتتاح الحدث في موعده دون تغيير، مكررا تصريحات شقيقه سميح ساويرس الذي سارع إلى تفقد موقع انعقاد الدورة الخامسة للمهرجان.

مركز الاحتفال لمهرجان الجونة سليم و سيتم افتتاح المهرجان في موعده ! pic.twitter.com/n1TnVFNtd2 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 13, 2021

وكانت وزارة الصحة المصرية، أكدت إن 14 مواطنا أصيبوا بحالات اختناق وإغماء من جراء الحريق الذي وصفته بـ"المحدود"، مشيرة إلى أنها استجابت للحادث بالدفع بعشرين سيارة إسعاف وفرق انتشار طبي سريع وعيادات متنقلة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة في بيان عبر "فيسبوك" أن 8 حالات اختناق نقلت إلى مستشفى الجونة – الأقرب لموقع الحادث – فيما عولجت 6 حالات بموقع الحريق.

ولفت إلى أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق بشكل كامل، وبدؤوا أعمال التبريد في أعمال الحريق، وتمركز عيادات متنقلة قادرة على تقديم الخدمات الطبية والإسعافية كافة في نطاق المهرجان.

يشار إلى أن الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي تبدأ يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وتستمر حتى 22 من نفس الشهر.