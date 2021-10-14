تسجيل
11:22 GMT14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    العلم الإيراني يرفرف أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا

    إيران تصف تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة بأنه "ضعيف جدا ومحبط"

    © REUTERS / Leonhard Foeger
    الأخبار
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104024/79/1040247976_0:116:3500:2084_1200x675_80_0_0_5e442ab9dfbffb4ece40359434efc5ce.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/news/202110141050430823-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%87-%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%B7/

    وصفت إيران تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "الإجراءات القسرية الأحادية كأداة للتهديد الاقتصادي بين الدول"، بأنه ضعيف جدا ومحبط.

    وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، فإن مستشار ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة حاجي لاري، انتقد بشدة تقرير غوتيريش، مؤكدا أنه يفتقد لأي قيمة تنفيذية.

    الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    غوتيريش يعلق على إعلان أمريكا إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران

    وقال: "للأسف فإن تقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حول الإجراءات الاقتصادية الأحادية القسرية، والذي تُلِي من قبل مندوبه، تقرير ضعيف جدا ومحبط ويفتقد لأي قيمة تنفيذية من ناحية عدم رفض أو إدانة هذه الإجراءات".

    تصريحات لاري جاءت خلال كلمته في اجتماع اللجنة الثانية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة حول القضايا الاقتصادية والتجارية الدولية العامة.

    وتابع المسؤول الإيراني انتقاده، مؤكدا أن التقرير "لم يقدم أي حل حول ضرورة الرفع الفوري والكامل لهذه الإجراءات"، واصفا إياها بـ"اللامشروعة"، ولافتا إلى أن غوتيريش أعد التقرير "لمجرد رفع المسؤولية وهو أمر غير مقبول بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

    وأوضح لاري أن "فرض الإجراءات الأحادية القسرية اللامشروعة خاصة الحظر الأحادي اللاقانوني بتداعياته العابرة للحدود من قبل عدد محدود من الدول منها أمريكا قد تصاعدات بصورة تحذيرية وبالتزامن مع تفشي جائحة كورونا قد خلقت أوضاعا مؤلمة لشعوب الدول النامية".

    يشار إلى أن مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي توقفت مع الجولة السادسة منها، ما زلت التصريحات تراوح مكانها حول إمكانية انعقادها مرة أخرى. 

    ففي حين يقول نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود إن بلاده مستعدة للجلوس مع الإيرانيين في فيينا، والدخول معهم في محادثات مباشرة وجادة، لتحقيق العودة إلى الاتفاق النووي، يؤكد مبعوث الولايات المتحدة للمفاوضات النووية في فيينا روبرت مالي، أن أمريكا لا يمكنها الانتظار إلى الأبد حتى تقرر إيران أنها تريد استئناف المحادثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018.

    ** تابع المزيد من أخبار إيران على سبوتنيك

    انظر أيضا:

    إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن وتحذر إسرائيل من أي مغامرة محتملة
    بلينكن: إيران تستغل الوقت لتعزيز قدراتها النووية
    فرنسا: تصرفات إيران تضع شكوكا حول جديتها في العودة إلى الاتفاق النووي
    تقارير: تقدم المحادثات بين إيران والسعودية وطهران تطلب إعادة العلاقات الدبلوماسية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المشاركون في لعبة الحبّار في المركز الكوري الجنوبي في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 12 أكتوبر 2021
    "إشارة حمراء.. إشارة خضراء"... لعبة الحبار تجتاح العالم
    حملة لتطعيم رافضي لقاح كورونا وهم نيام
    تصبحون على خير يا رافضي التطعيم
    إنفوجرافيك... انتخابات البرلمان العراقي.. ظهور شجاع للمرأة
    انتخابات البرلمان العراقي... ظهور شجاع للمرأة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك