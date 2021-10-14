الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل يدعو إلى حماية التحقيق في مرفأ بيروت

دعا الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل إلى حماية مجريات التحقيق في مرفأ بيروت، والذي يقوم به القاضي طارق البيطار.

وحسب تصريحات نقلها موقع إم تي في رفض الجميل ما وصفها بـ "طريقة قوى الأمر الواقع الاعتراضية"، مؤكدا أنها تستهدف السلطة القضائية كلها وليس المحقق العدلي في جريمة المرفأ بشخصه.

تصريحات الجميل جاءت عقب لقائه السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، والتي ناقش معها مستجدات الاعتراض على قاضي التحقيقات اللبناني في قضية انفجار المرفأ إضافة إلى قضايا أخرى.

وأكد الرئيس اللبناني السابق أن تلك التدخلات هي "انقلاب على الدستور والقانون ومحاولة تفجير الحكومة من الداخل".

وعن تبعات تلك التدخلات وفقا لما أكده الجميل قال إنها "تعطل المساعي الرامية إلى انتشال لبنان من المنحدر الذي استقر فيه"، مشيرا إلى مفاوضات البلد مع صندوق النقد الدولي، والتي هي مرهونة بإصلاح منظومة الفساد الدخلية، حسب تعبيره.

يشار إلى أن لبنان شهد اليوم حراكا كبيرا، حيث تعرض عدد من مناصري "حركة أمل" و"حزب الله" لرشقات نارية خلال توجههم للمشاركة في اعتصام أمام قصر العدل في بيروت احتجاجا على أداء قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وفيما تتواصل الاشتباكات بين مسلحين من منطقة الطيونة ومسلحين من منطقة بدارو وعين الرمانة، أرسل الجيش اللبناني تعزيزات كبيرة إلى مكان إطلاق النار في منطقة الطيونة، وأعلن أن الوحدات المنتشرة سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر، وطلبت من المدنيين إخلاء الشوارع.

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