الصين تطلق "السفينة الإلهية" إلى الفضاء صباح السبت القادم

أعلنت الصين أنها ستطلق سفينتها الفضائية المأهولة، "شنتشو"، والتي تعني باللغة الصينية "السفينة الإلهية"، في ساعة مبكرة من يوم السبت القادم.

قال المتحدث باسم برنامج الفضاء الصيني المأهول، "لين شيتشيانغ"، إن المركبة الفضائية شنتشو-13 ستطلق الساعة 00:23 صباحا بتوقيت بكين (1623 بتوقيت جرينتش) يوم السبت، حسب رويترز.

وأوضح "لين" أن "تشاي تشي قانغ"، 55 عاما، سيكون قائد مهمة شنتشو -13، لافتا إلى أنه ينتمي إلى الدفعة الأولى لمتدربي رواد الفضاء الصينيين في أواخر التسعينيات.

وعن رواد الفضاء الذين سيرافقون "تشاي"، قال "لين": "هما اثنان، أحدهما "وانغ يابينغ" (41 عاما) و"يي جوانجفو" (41 عاما)"، لافتا إلى أن وانغ ستكون أول رائدة فضاء تزور المحطة الصينية.

وقال تشاي: "سنواجه بالتأكيد مشاكل جسدية ونفسية، فضلا عن مشاكل تتعلق بالمعدات والمنشآت"، مشددا على أن "إكمال مهمة الرحلة هذه بشكل جيد، يعتمد على فريقنا وإرادتنا العنيدة والروح القتالية لأفراد طاقمنا الثلاثة".

وستكون المهمة، المعروفة باسم شنتشو -13 ، والتي تعني "السفينة الإلهية" باللغة الصينية، هي مهمة تشاي ووانغ الفضائية الثانية والأولى ليي.

وكانت وكالة الفضاء الصينية المأهولة قد أعلنت الخميس الماضي أنه تم نقل صاروخ حامل من طراز "لونج مارش - 2 إف" إلى منطقة الإطلاق، وسيتم إطلاق سفينة الفضاء قريبا في الوقت المناسب، مؤكدة أن المرافق والمعدات في موقع الإطلاق في حالة جيدة، وسيتم إجراء العديد من الفحوصات الوظيفية لمرحلة ما قبل الإطلاق والاختبارات المشتركة كما هو مخطط.

وقد أطلقت الصين في الـ17 من يونيو/ حزيران، مركبة فضاء "شنتشو 12"، والتي حملت ثلاثة رواد فضاء إلى جزء من محطة فضاء لا تزال تحت الإنشاء، حيث انطلق صاروخ من طراز "لونج مارش 2إف" حاملا المركبة "شنتشو-12"، التي تعني "السفينة الإلهية"، في الساعة 9:22 صباحا بتوقيت بكين (01:22 بتوقيت غرينتش) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية بإقليم قانسو في شمال غرب الصين، متجها إلى وحدة تيانخه في محطة الفضاء الصينية.

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