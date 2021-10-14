ناقد فني يكشف سر نجومية عمرو دياب... فيديو

كشف الناقد الفني المصري طارق الشناوي السر وراء استمرار نجومية عمرو دياب لأكثر من 40 سنة على حد قوله.

وفي لقاء له على القناة الأولى المصرية قال الشناوي: "تربع عمرو دياب ومحمد منير على عرش الغناء لمدة 40 عاما لم يكن مصادفة"، لافتا إلى أن الأب والابن والحفيد قد غنوا كأجيال مختلفة لعمرو دياب.

وتحدث الشناوي عن فكرة المشاحنات التي ابتعد عنها دياب ومنير، قائلا: "هما عملوا حاجة مهمة جدا، مدخلوش في معارك ضد أي حد بيطلع، اللي يطلع وينجح ينجح، وأستفيد منه، أفهم هو نجح ليه".

وأكد أنهما استطاعا استيعاب التغيرات التي حدثت للأغنية، قائلا: "حتى لو إنت بتغني مهرجانات أو راب، أو بتغني كلام ممكن أنا مقدرش أقوله، أستوعب كل حاجة".

وعن عمرو دياب تحديدا قال الشناوي: "مثلا عمرو دياب استفاد من التكاتك، لو إنت بتتابع التكاتك حتلاقي دايما على ظهر التوكتوك حكمة مكتوبة، الكلام ده ثقافة، والثقافة دي حتلاقيها في أغاني المهرجانات، هو خدها ناحيته وقدمها".

يشار إلى أن المغني المصري عمرو دياب احتفل الأيام الماضية بعيد ميلاده الـ60، حيث ولد في الـ11 من اكتوبر/ تشرين الأول عام 1961.

وقدم عمرو دياب خلال مسيرته الفنية 35 ألبوما غنائيا، كان أولها بعنوان "ياطريق"، وقد أصدره عام 1983، وآخرها كان ألبوم "يا أنا يا لاء" العام الماضي، 2020.