وزير الخارجية التركي يجري محادثات مع وفد طالبان في أنقرة

أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو محادثات في أنقرة مع وفد من حركة طالبان الأفغانية (المحظورة في روسيا).

وقال مصدر دبلوماسي في تصريحات لوكالة سبوتنيك: "الوفد التركي برئاسة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو يجري محادثات مع وفد الحكومة الافغانية المؤقتة برئاسة وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي، والاجتماع يعقد في مبنى وزارة الخارجية التركية".

وكانت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، قد أكدت اليوم أن "وفدا من حكومة حركة طالبان، برئاسة وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي، يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى أنقرة، الخميس".

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصادر دبلوماسية، تأكيدها أن وزير الخارجية في حكومة طالبان غادر بالفعل العاصمة القطرية الدوحة متوجها إلى أنقرة، لافتا إلى أنه سيجري محادثات مع عدد من المسؤولين الأتراك، دون أن تحددهم.

وكان متقي قد التقى دبلوماسيين من دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة، وقال خلال اللقاء إن "إضعاف الحكومة الأفغانية لن يحقق الفائدة لأحد، لما لهذا الأمر من تبعات سلبية على الأمن العالمي والاقتصاد والهجرة".

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