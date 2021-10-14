رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور طبرق في مستهل جولة عمل بالمنطقة الشرقية

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، السيد محمد المنفي، مساء اليوم الخميس، إلى مدينة طبرق دار السلام، في زيارة تستمر عدة أيام للمنطقة الشرقية.

ووفقا لبيان نشره المجلس الرئاسي الليبي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن زيارة المنفي لطبرق تأتي في بداية جولة عمل لمدن المنطقة الشرقية.

وأوضح البيان أن المنفي سيلتقي خلال تلك الجولة العديد من المكونات السياسية، والمحلية، والاجتماعية بمختلف المدن.

ولفت البيان إلى أن عددا من عمداء بلديات المنطقة الشرقية، وعددا من ضباط الجيش، ولفيفا من أعيان ومشايخ وحكماء مدينة طبرق، كانوا في استقبال المنفي لدى وصوله.

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