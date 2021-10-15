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    4 علامات تدلك على ارتفاع ضغط الدم قبل أن يتحول لأزمة خطيرة

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    ارتفاع ضغط الدم هو مرض العصر الذي أصاب كثيرين، وبات يؤرقهم بشكل كبير، خاصة أن معظمهم يجهلون علاماته، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

    لذا فإن سؤالا مهما يسأله كثيرون، فحواه: هل من علامات أستطيع من خلالها التعرف على الأعراض الأساسية لارتفاع ضغط الدم، والتي يتوجب علي ملاحظتها قبل أن يتطور الأمر لأزمة خطيرة؟

    ضغط الدم
    © REUTERS / LUCY NICHOLSON
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    صداع خاص

    بحسب دراسة نقلها موقع "إكسبريس يو كيه"، عن المجلة الإيرانية لطب الأعصاب، ارتفاع ضغط الدم يمكنه أن يسبب صداعا في جانبي الرأس، ويزداد سوءا وتفاقما إذا زاد الشخص من نشاطه البدني.

    ووفقا للدراسة، فإن ارتفاع ضغط الدم يسبب الصداع لأنه يؤثر على الحاجز الدموي الدماغي.

    وقد نشرت المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، دراسة أخرى بعنوان: "الصداع الثانوي المنسوب إلى أزمات ارتفاع ضغط الدم الحادة".

    ولفتت الدراسة كذلك إلى ما وصفته بـ "الصداع الثانوي"، معرفة إياه بأنه صداع ناتج عن حالة طبية كامنة، مثل إصابة الرقبة أو التهاب الجيوب الأنفية.

    وحذرت من أن هذا النوع من الصداع قد يكون علامة على حالة طبية خطيرة مثل: عدوى الدماغ مثل التهاب الدماغ أو الخراج، أو ورم دماغي، او استسقاء الرأس، أو مشاكل الأوعية الدموية، او ارتفاع شديد في ضغط الدم.

    التعرق

    وقالت الدراسة إن الصداع يصاحبه عادة التعرق وخفقان القلب والقلق، وشحوب الوجه، ويحدث في وقت واحد مع الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم.

    وأثبتت الدراسة أن حوالي 70% من المرضى تكون مدة الصداع لديهم أقل من ساعة واحدة، مشيرة إلى أن "الصداع ، كعرض من الأعراض، ينتشر حوالي 20% في حالة إلحاح ارتفاع ضغط الدم".

    آلام الصدر

    وفيما أوضحت الدراسة أن أزمة ارتفاع ضغط الدم هي زيادة حادة في ضغط الدم يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية، لفتت إلى أن آلام الصدر هي من العلامات التي يمكن من خلالها معرفة وجوده.

    وقالت الدراسة: "الآلية الدقيقة لأزمة ارتفاع ضغط الدم ليست مفهومة جيدًا، لكن آلام الصدر أحد الدلائل على وجودها".

    ضيق التنفس

    وتحدثت الدراسة كذلك عن ضيق التنفس كأحد الأسباب التي يمكن من خلالها معرفة وجود ارتفاع ضغط الدم.

    وقالت إن "الصداع، والتعرق، وآلام الصدر، وضيق التنفس، كلها من العلامات"، مؤكدة أنه يسبب في كثير من الأحيان عدم انتظام ضربات القلب.

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

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