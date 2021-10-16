كتائب "القسام": الأسرى الإسرائيليون لن يروا النور إلا بشروط

أكدت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها لن يروا النور إلا بشروط محددة.

ووفقا لما نشرته كتائب "عز الدين القسام" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تليغرام"، فقد نشرت صور الأسرى الأربعة لديها، مؤكدة أنهم لن يروا النور إلا بشروط.

وعبر موقعها الإلكتروني نشرت الكتائب تصريحات أدلى بها خليل الحية، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة "حماس"، والتي أكد فيها أن الأسرى الإسرائيليين "لن يروا النور إلا بعدما يرى أسرانا الحرية".

وقال الحية: "ونحن نعيش ذكرى الصفقة العاشرة نقول لأسرانا نحن معكم ولن نترككم وحدكم في مواجهة سلوك الاحتلال وانتهاكاته بحقكم".

وعن لقاءات الحركة بالقاهرة، قال الحية إنها شهدت "وجود حالة من التقارب بينهم وبين المصريين خلال اللقاءات، في ظل ما يجري في المنطقة بين الدول من علاقات متطورة تسعى لإذابة الخلافات".

وكشف القايدي في "حماس" عن الملفات التي تمت مناقشتها في اجتماعات القاهرة، مؤكدا أن أبرزها كان البحث في كيفية تطوير العلاقة مع الأشقاء في مصر، وملف الحصار والإعمار، وملف الأسرى".

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