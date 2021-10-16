رئيس الوزراء البريطاني يضع الزهور في المكان الذي قتل فيه عضو مجلس العموم

زار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، الكنيسة حيث قُتل النائب البريطاني ديفيد أميس طعنا.

ووفقا لـ"روتيرز"، فإن بوريس جونسون ووزيرة الداخلية بريتي باتيل وزعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، وضعوا الزهور تكريما لديفيد أميس، اليوم السبت، في المكان الذي شهد أحداث الجريمة.

وتأتي زيارة جونسون عقب مقتل أميس في اليوم السابق، في هجوم وصفته الشرطة بأنه يحتمل أن يكون إرهابيا.

وقد تعرّض النائب عن حزب المحافظين في مقاطعة إسيكس (بشرق إنجلترا)، البالغ من العمر 69 عامًا، للهجوم في منتصف نهار أمس الجمعة تقريبًا، وذلك خلال اجتماع مع الناخبين في كنيسة بلفيرس الميثودية في ليه أون سي.

وبعد اعتقال رجل يبلغ من العمر 25 عامًا، قالت الشرطة في بيان اليوم إن التحقيق الأولي كشف عن دافع محتمل مرتبط بالتطرف الإسلامي، مضيفة أن المشتبه به ربما تصرف بمفرده.

يشار إلى أن ديفيد أميس هو النائب الثاني الذي يتم اغتياله أثناء لقائه بالناخبين، بعد إطلاق النار على جو كوكس وطعن في يونيو/حزيران 2016، قبل أيام من تصويت بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

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