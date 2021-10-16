جماعة "أنصار الله" تدين الهجوم على مساجد أفغانستان والاعتداء على متظاهري لبنان

أصدر المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، بيانا أكد فيه إدانته لما وصفها بـ "الاعتداءات الإجرامية" على كل من مساجد أفغانستان، ومتظاهري لبنان.

ووفقا للبيان، الذي حصلت ":سبوتنيك" على نسخة منه، قال: "ندين ونستنكر الاعتداءات الإجرامية والوحشية التي استهدفت عددا من المساجد في أفغانستان وأودت بعشرات الشهداء والجرحى".

واعتبر البيان أن ما تم تنفيذه بالمساجد "جرائم قتل وحشية نفذتها عناصر التطرف والتكفير التي صنعتها الولايات المتحدة الأمريكية وخلفتها في أفغانستان لخدمة أجندتها وتحقيق أهدافها".

كما دعا بيان الحركة اليمنية "السلطات الأفغانية إلى ملاحقة القتلة وإنزال القصاص العادل بهم"، وأكد على ضرورة "توفير الحماية اللازمة للمصلين في المساجد والقيام بخطوات استباقية لمنع القتلة من تنفيذ أي جرائم جديدة".

وبالأوصاف ذاتها، أدان البيان ما تم بحق المتظاهريين في لبنان، حيث وصفها بأنها "اعتداءات إجرامية بحق المتظاهرين السلميين في لبنان والتي راح ضحيتها شهداء وجرحى نتيجة الكمين الغادر الذي استهدف المتظاهرين الخميس الماضي".

واعتبر البيان تلك الاعتداءات أيضا "عملا إجراميا مدانا يستهدف الاستقرار والسلم الأهلي وجر البلد لفتنة داخلية تسعى إليها أمريكا وإسرائيل".

وأدان البيان كذلك ما قال إنها اعتداءات "صهيو- أمريكية" على منطقة تدمر السورية، واصفا إياها بأنها "إجرامية"، قائلا إنها "تسببت في استشهاد جندي من الجيش العربي السوري وجرح آخرين"، مؤكدا الحق الكامل لسوريا في الرد على تلك الاعتداءات.

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