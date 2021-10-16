المركزي المصري: حجم الدين الخارجي يرتفع لـنحو 138 مليار دولار

وحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، نشرها موقع مصراوي، فإن حجم الدين الخارجي لمصر قد ارتفع 14.4 مليار دولار، بالمقارنة مع العام الذي سبقه.

وأوضحت البيانات أن الدين الخارجي ارتفع إلى 137.8 مليار دولار في نهاية العام المالي الذي انتهى في يونيو/ حزيران الماضي، وهو ما يظهر عند المقارنة بالعام الذي سبقه حيث كان الدين الخارجي 123.4 مليار دولار.

وعن طبيعة تلك الديون أشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى أن الديون الطويلة الأجل استحوذت على القدر الكبير من الإجمالي، حيث بلغت 124.1 مليار دولار، وهو ما مثل زيادة بقرابة 14 مليار دولار عن العام السابق، والذي بلغت فيه 112.6 مليار دولار.

وبخصوص الديون القصيرة الأجل فقد مثلت قرابة 13.7 مليار دولار من الدين الخارجي، بزيادة تقترب من 3 مليارات دولار عن العام الذي سبقه، حيث كانت 10.8 مليار دولار.

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